Авторитетный аналитический портал представил прогноз на итог сезона Английской Премьер-лиги 2025/26.

Согласно данным Opta Analyst, главным претендентом на чемпионский титул считается лондонский Арсенал, шансы которого оцениваются в 67,76%. Эксперты прогнозируют, что команда Микеля Артеты наберет около 80 очков.

На втором месте окажется Манчестер Сити, третье место, согласно прогнозу, займет Ливерпуль, а в топ-4 также войдет Челси. Астон Вилла и Борнмут, по прогнозу, займут пятую и шестую позиции и получат право сыграть в еврокубках следующего сезона.

Брентфорд, за который выступает Егор Ярмолюк, вероятно, завершит чемпионат на 12 месте, а Эвертон с Виталием Миколенко – на 13-й позиции. Самые плохие прогнозы у Александра Зинченко и его Ноттингем Форест, которому предсказывают вылет в Чемпионшип.

Ранее тренер Брентфорда высказался о Ярмолюке.