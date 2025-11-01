Кристал Пэлас в 10 туре АПЛ встречался с Брентфордом, который приехал на «Селхерст Парк» с Егором Ярмолюком в заявке.

Хавбек сборной Украины вернулся на поле после травмы, однако команде Китю Эндрюса в этот вечер было нечего противопоставить соперникам с Юга Лондона.

Егор отыграл 68 минут, после чего покинул поле.

Гол Матета и автогол Коллинза обеспечили Кристал Пэлас победу над Брентфордом на родном поле.

АПЛ. 10 тур

Кристал Пэлас - Брентфорд 2:0

Голы: Матета, 30, Коллинз, 51 (автогол)

