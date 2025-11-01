Возвращение Ярмолюка не помогло Брентфорду избежать поражения в АПЛ
Лондонцы уступили обидчику Динамо
28 минут назад
Егор Ярмолюк / Фото - Getty Images
Кристал Пэлас в 10 туре АПЛ встречался с Брентфордом, который приехал на «Селхерст Парк» с Егором Ярмолюком в заявке.
Хавбек сборной Украины вернулся на поле после травмы, однако команде Китю Эндрюса в этот вечер было нечего противопоставить соперникам с Юга Лондона.
Егор отыграл 68 минут, после чего покинул поле.
Гол Матета и автогол Коллинза обеспечили Кристал Пэлас победу над Брентфордом на родном поле.
АПЛ. 10 тур
Кристал Пэлас - Брентфорд 2:0
Голы: Матета, 30, Коллинз, 51 (автогол)
Аналитический портал спрогнозировал итоговую турнирную таблицу АПЛ сезона 2025/26.
Поделиться