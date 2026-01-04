Фулгем в 20 туре АПЛ дома принимал Ливерпуль. Матч в Лондоне завершился с результатом 1:4.

Чемпион Англии не имел иллюзий насчет легкой прогулки на Крейвен Коттедж. Опасения мерсисайдцев воплотились в пропущенный гол на 17-й минуте, когда Хименес одним касанием вывел Вилсона на ворота гостей, нанеся удар мимо Алиссона. Лайнсмен сразу поднял флажок, а после вмешательства VAR гол Фулгема был засчитан.

Обстреляв каркас ворот Лено, игрокам Ливерпуля удалось найти свой шанс в начале второго тайма, если бы Гакпо не оказался в офсайде. На 57-й минуте Брэдли собрал вокруг себя всю защиту Фулгема, пасовал на Вирца, который переложив себе под левую ногу оформил второй гол в АПЛ в этом сезоне.

Казалось, что Ливерпуль в добавленное время оформит камбек, когда Гакпо забил с близкого расстояния, замкнув пас от Фримпонга. Но у хозяев нашелся свой спаситель в лице Рида, который на седьмой добавленной минуте получил пас от Кевина, пробив с 35 метров в верхний угол ворот Алиссона.

АПЛ. 20 тур

Фулгем - Ливерпуль 2:2

Голы: Вилсон, 17, Рид, 90+6 - Вирц, 57, Гакпо, 90+4