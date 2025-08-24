Эвертон впервые сыграл в рамках АПЛ на стадионе «Хилл Дикинсон». В гости к команде Виталия Миколенко приехал Брайтон. При отсутствии украинца команда Дэвида Мойеса взяла первые очки в новом сезоне.

В параллельном матче Кристал Пэлас и Ноттингем обменялись голами на «Селхерст Парк». Потенциально матч в Лондоне может стать последним для менеджера Фореста Нуну Эшпиру Санту из-за конфликта со спортивным директором лесников Эду.

АПЛ. 2 тур

Эвертон - Брайтон 2:0

Голы: Ндиайе, 23, Гарнер, 52

Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1

Голы: Сарр, 37 - Хадсон-Одои, 57