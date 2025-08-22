Не прошло и двух туров. В АПЛ приближается первая отставка тренера.
Ситуация напряженная
около 1 часа назад
Главный тренер Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту может покинуть клуб после начала сезона, сообщает Sky Sports.
Считается, что у него сложные отношения с владельцем клуба Эвангелисом Маринакисом после того, как Форест провалили концовку прошлого сезона, пролетев мимо Лиги чемпионов.
Нуну в недавнем комментарии медиа публично высказался, что его отношения с Маринакисом «уже не те», не исключил варианта с увольнением.
Маринакис и руководство Ноттингема озадачены тем, что сказал португалец СМИ, но увольнять его не планируют.
Также считается маловероятным, что Нуну уйдет в отставку без перспективы получения компенсации.
Напомним, Ноттингем Форест начал новый сезон АПЛ с победы над Брентфордом (3:1).