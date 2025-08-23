Главный тренер Челси Энцо Мареска подвел итоги стартового матча 2-го тура АПЛ против Вест Хэма (5:1). Его слова приводит football.london.

Я очень рад и поражен, особенно учитывая, что мы начали не самым лучшим образом. Травма Коула, пропущенный гол на 6-й минуте, но мы прекрасно отреагировали благодаря прессингу.

Мы пропустили гол из-за Эстевана, он потерял мяч во время розыгрыша. Ему нужно допускать ошибки, чтобы учиться. Но в целом выступление было очень хорошим. Его реакция на ошибку показала, почему он оказался в Челси.

Было видно, как команда уверенно придерживалась плана на игру как с мячом, так и без него. Игроки продолжали в том же духе, и меня это очень радует, - рассказал Мареска.