Прошли 2 матча субботней программы 20 тура АПЛ.

Главным событием дня стала первая победа в сезоне для Вулверхэмптона, который не мог выиграть на протяжении 19 матчей. Первый матч в новом году подарил настоящее празднование поклонникам Волков, которые заставили капитулировать Вест Хэм.

Долгожданная победа может поставить в затруднительное положение бывшего тренера Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту, который рискует быть уволенным второй раз в этом сезоне.

В параллельном матче Брайтон дома не встретил сложностей обыграть Бернли, отличившись в каждом из таймов.

АПЛ. 20 тур

Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:0

Голы: Ариас, 4, Хван, 31 (с пенальти), Мане, 41

Брайтон - Бернли 2:0

Голы: Рюттер, 29, Аяри, 47