АПЛ. Первая победа Вулверхэмптона. Брайтон не заметил Бернли
Обзор 20 тура
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
Прошли 2 матча субботней программы 20 тура АПЛ.
Главным событием дня стала первая победа в сезоне для Вулверхэмптона, который не мог выиграть на протяжении 19 матчей. Первый матч в новом году подарил настоящее празднование поклонникам Волков, которые заставили капитулировать Вест Хэм.
Долгожданная победа может поставить в затруднительное положение бывшего тренера Вулверхэмптона Нуну Эшпириту Санту, который рискует быть уволенным второй раз в этом сезоне.
В параллельном матче Брайтон дома не встретил сложностей обыграть Бернли, отличившись в каждом из таймов.
АПЛ. 20 тур
Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:0
Голы: Ариас, 4, Хван, 31 (с пенальти), Мане, 41
Брайтон - Бернли 2:0
Голы: Рюттер, 29, Аяри, 47