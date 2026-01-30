Волошин рассказал, как игроки Динамо отреагировали на гол Трубина в ворота Реала
Назар Волошин высказался об игре между Бенфикой и Реалом
7 минут назад
Анатолий Трубин/фото: Бенфика
Украинский вингер киевского Динамо Назар Волошин поделился своим мнением о матче Лиги чемпионов между Бенфикой и Реалом, в котором украинский вратарь Анатолий Трубин отметился голом в компенсированное время.
«Смотрел до последнего гола. Я живу с Денисом Игнатенко. Он же вратарь, и был просто шокирован. Я в шоке, а он ещё больше. Поздравляем Анатолия Трубина, он молодец. И поздравляем его команду, которая прошла в плей-офф», — сказал Волошин для пресс-службы Динамо.
Ранее сообщалось, что Моуринью сыграл важную роль во время гола Трубина в ворота Реала.