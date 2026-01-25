Арбелоа оценил победу Реала в игре с Вильярреалом
Мбаппе выручил «бланкос»
около 9 часов назад
Альваро Арбелоа/ Фото - Реал
Главный тренер Реала Альваро Арбелоа подвел итоги матча 21 тура Ла Лиги против Вильярреала. Его слова приводит Marca.
Отдача каждого, старание, работа - это первое, что я заметил с тех пор, как пришел сюда. Победа на этом поле - большое достижение, и мы достигли этого благодаря работе ребят, - сказал Арбелоа.
