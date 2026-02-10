Главный тренер Реала Альваро Арбелоа подвел итоги матча 23 тура Ла Лиги против Валенсии (2:0). Его слова приводит Marca.

Мы знали, куда ехали. Если не ошибаюсь, у нас здесь 3 победы за 11 лет. Мне посчастливилось много раз сыграть на «Месталье», и я знаю, как сложно на этом стадионе. Для фанатов и местной команды матч против «Реала» важен.

К тому же линия из пяти защитников, которую выставили против нас, предполагала, что нам придется быть крайне терпеливыми и усердно работать. Победу обеспечили надежность, самоотверженность, очень серьезная игра. Мы заслужили победу, - сказал Арбелоа.