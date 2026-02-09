Главный тренер Реала Альваро Арбелоа, который почти месяц назад возглавил мадридский клуб, оказался в центре внимания не только из-за результатов команды, но и из-за заметных изменений в собственной внешности.

Журналисты обратили внимание, что за короткий период работы в Реале специалист существенно похудел. В социальных сетях активно распространяют сравнительные фотографии с пресс-конференций, которые Арбелоа проводил 13 января и 8 февраля. Даже без детального анализа видно, что тренер сбросил несколько килограммов.

Испанские СМИ не исключают, что такие изменения могут быть связаны с психологической нагрузкой, ведь работа в Реале традиционно сопровождается серьезным давлением и высокими ожиданиями. В то же время не исключается и версия, что Арбелоа сознательно решил улучшить физическую форму после назначения.

В спортивном плане Реал продолжает борьбу за чемпионство. В воскресенье мадридцы на выезде обыграли Валенсию со счетом 2:0. После этой победы команда Арбелоа отстает от Барселоны в турнирной таблице Ла Лиги всего на одно очко.