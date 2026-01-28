Главный тренер Реала Альваро Арбелоа поделился ожиданиями от матча 8 тура Лиги чемпионов против Бенфики. Его слова приводит Marca.

Для меня большая честь это слышать. Я взволнован и счастлив, потому что он был для меня намного большим, чем просто тренером. Он был очень важным, и теперь я считаю его большим другом. Сейчас я хочу поблагодарить его.

Он образец для подражания. Я сказал это в первый же день, его невозможно имитировать, потому что это приведет к неудаче. Мой успех будет заключаться в том, чтобы оставаться собой, и в этом есть часть влияния Жозе. Я старался многому научиться у него. Я знаю, как сильно он любит соревноваться, и сегодняшний день будет решающим, - сказал Арбелоа.