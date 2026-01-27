Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью поделился своими мыслями накануне матча против мадридского Реала в рамках 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Поединок состоится в среду, 28 января, и начнётся в 22:00 по киевскому времени.

Трудно что-то прогнозировать. Несмотря на все разговоры, теории и феномены в футболе, есть одна вещь, которая остается неоспоримой и одновременно впечатляющей — это непредсказуемость игры. Ты никогда не знаешь, что может случиться. Ты анализируешь соперника, развиваешь свою команду, готовишь собственный игровой план, но фактор неожиданности всегда присутствует.

Единственное, что мы можем сделать, уважая саму природу игры, — это подготовить команду как можно лучше. Мы знаем, кто наш соперник, но также знаем, кто мы есть. Мы должны выйти на поле с одной целью.

Нико Отаменди спрашивали о других результатах. Нам не нужно думать об этом. Если мы не выиграем, никакие другие результаты не помогут нам пойти дальше. Только победа дает шанс, и только после этого можно будет смотреть, были ли другие результаты благоприятными. Мы должны сделать все возможное, чтобы выиграть, даже зная, кто будет по другую сторону поля, — приводит слова Моуринью A Bola.