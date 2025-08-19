Арбитриня чемпионата Украины показала жёлтую карточку за русский язык. ВИДЕО
Рефери подчеркнула, что на языке оккупанта мы не разговариваем
41 минуту назад
Анастасия Романюк / фото - google
Инцидент произошёл в 3-м туре чемпионата Украины среди женщин между командами Колос (Коваливка) и Систерс (Одесса). Матч завершился победой одесситок со счетом 2:1.
Во время поединка судья встречи Анастасия Романюк показала жёлтую карточку игроку Систерс Ирине Майбородиной за неспортивное поведение и агрессивные выкрики на русском языке.
Языком России мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины! Желтая карточка за несогласие. И попросила игрока общаться на украинском языке. Это чемпионат Украины — именно так судья объяснила свое решение тренеру Систерс Денису Колчину.
После этих слов трибуны отреагировали бурными аплодисментами.