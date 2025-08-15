Повторные матчи третьего раунда квалификации еврокубков оказались провальными для украинских клубов. Ни одна из трех команд не одержала победы, а в общий копилку ассоциации поступило лишь 0,125 балла. Единственный положительный результат – ничья Шахтера с Панатинаикосом в основное время, после которой горняки вылетели из Лиги Европы в серии пенальти.

Динамо уступило кипрскому Пафосу (0:1, 0:2) и выбыло в Лигу Европы, а Полесье, несмотря на домашнюю победу над венгерским Пакшем (3:0), потерпело поражение в выездной игре (1:2), но прошло дальше в плей-офф Лиги конференций.

Таким образом, Украина по-прежнему представлена тремя клубами в еврокубках: Динамо – в Лиге Европы, Шахтер и Полесье – в Лиге конференций.

В таблице коэффициентов УЕФА позиция нашей страны не изменилась – 27-е место (19,725 балла). Отставание от Словении (19,968) увеличилось, а ближайший преследователь – Азербайджан (19,250).

Тем временем, Болгария (18,375) обогнала Россию (18,299) и страна-агрессор опустилась на 30-е место.

Обновленная таблица коэффициентов УЕФА (после 3-го раунда квалификации):

22. Сербия – 22,000

23. Венгрия – 21,875

24. Румыния – 21,625

25. Словакия – 21,375

26. Словения – 19,968

27. Украина – 19,725

28. Азербайджан – 19,250

29. Болгария – 18,375

30. Россия – 18,299