Артета оценил шансы Арсенала на первый финал Арсенала в сезоне
К лидеру АПЛ приедет Челси
16 минут назад
Микель Артета / Фото - Getty Images
Главный тренер Арсенала Микель Артета поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Кубка Английской лиги против Челси.
Нас ждет действительно тяжелая игра против Челси. Мы играем дома, хороший результат первого матча, но нам еще много, много чего нужно сделать, чтобы выйти в финал, - рассказал Артета.
В первом матче Арсенал на поле Челси вышел победителем (3:2).
Второго финалиста определит пара Манчестер Сити - Ньюкасл (первый матч - 2:0).