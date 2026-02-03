Росиньор: «Реальность такова, что Арсенал является фаворитом»
Челси сыграет в полуфинале Кубка английской лиги
около 1 часа назад
Ліа Росеньор/ Фото - ФК Челсі
Главный тренер Челси Лиам Росеньор поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Кубка английской лиги против Челси. Его слова приводит footballlondon
Реальность такова, что Арсенал является фаворитом в этой встрече - они ведут на 1 гол и играют дома, поэтому они рассчитывают пройти дальше. Нам нужно пройти как можно дальше, и, надеюсь, второй матч будет решающим в плане изменения хода матча, - сказал Росеньор.
В первом матче Челси уступил Арсеналу на «Стэмфорд Бридж» (2:3).
Второго финалиста определит пара Манчестер Сити - Ньюкасл (первый матч - 2:0).