Сергей Разумовский

Во втором туре английской Премьер-лиги Арсенал на выезде победил Астон Виллу со счетом 1:0. Единственный мяч в матче лондонцы забили после перерыва.

На 55-й минуте Арсенал получил право на пенальти, однако после просмотра эпизода с помощью VAR арбитр отменил свое решение.

Через четыре минуты команда Микеля Артеты все же открыла счет. Сака воспользовался моментом и отправил мяч в ворота Астон Виллы.

Интересно, что обе команды недавно встречались с Пари Сен-Жермен в еврокубковых матчах. Арсенал уступил парижанам в серии пенальти в финале Лиги чемпионов, а Астон Вилла проиграла ПСЖ в матче за Суперкубок УЕФА со счетом 1:2.

Арсенал набрал шесть очков после двух туров и догнал Манчестер Сити в турнирной таблице. Астон Вилла после двух матчей остается без набранных баллов.

АПЛ, второй тур

Астон Вилла – Арсенал 0:1

Гол: Сака, 59

Астон Вилла: Судзуки, Кэш (Ван-Биссака, 79), Линделёф, Торрес, Матсен, Камара, Баркли (Гарначо, 79). Макгинн, Буэндиа, Геммингс (Алисон, 71), Джексон (Абрахам, 71)

Арсенал: Рая, Уайт, Москера (Конса, 79), Габриэл, Калафиори, Райс (Субименди, 85), Льюис-Скелли (Гимараес, 71), Сака, Эдегор (Мерино, 71), Цолис (Эзе, 46), Хавертц

Предупреждения: Алисон (81), Макгинн (82), Матсен (90+6) – Цолис (29)