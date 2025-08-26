Эквадорский защитник леверкузенского Байера Пьеро Инкапье оказался в сфере интересов лондонского Арсенала, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, 23-летний футболист уже дал согласие на переход в стан канониров. Английский клуб готовит официальное предложение, и наиболее вероятный вариант сделки предусматривает аренду с обязательным выкупом. Контрактные условия между игроком и Арсеналом уже согласованы.

В прошлом сезоне Инкапье провел 45 матчей во всех турнирах за Байер, отметившись тремя голами и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что звёздный игрок Арсенала травмировался и пропустит ключевые матчи.