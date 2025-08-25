Главный тренер Арсенала Микель Артета подвел итоги матча 2 тура АПЛ против Лидса (5:0). Его слова приводит football.london.

Мы выиграли очень уверенно. Было какое-то предчувствие, что-то витало в воздухе перед игрой.

Думаю, нам следует гордиться тем, как мы играли, как мы доминировали. Мы почти не позволяли бить по нашим воротам, не пропустили ни одного гола. А еще создали очень много моментов сами.

Дьокереш забил первые два гола в нашем клубе. Очень рад за Тимбера, который забил два гола на «Эмирейтс» после всех проблем с голеностопом и часов, потраченных на физиотерапию и работу с нашим медштабом. Это что-то особенное. И рад за Москеру, который дебютировал за нашу команду.

И одной из главных красок стал, конечно, Макс Доуман, который в свои 15 лет вышел и заработал пенальти. Я горжусь», — сказал Артета.