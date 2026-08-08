Сергей Разумовский

Лондонский Арсенал объявил о трансфере полузащитника Ньюкасла Бруно Гимараеса. 28-летний бразилец продолжит карьеру в составе лондонцев, с которыми заключил четырехлетний контракт.

Another Premier League powerhouse puts pen to paper 📝 pic.twitter.com/2Xb2Nnj8Ty — Arsenal (@Arsenal) August 8, 2026

По информации, появлявшейся ранее, сумма перехода составила 75 миллионов фунтов стерлингов. Это примерно 87,5 миллиона евро. В новой команде Гимараес будет выступать под классическим для себя 39-м номером.

Для Арсенала бразильский полузащитник станет важным усилением центральной части поля. Футболист отличается выносливостью, высокой интенсивностью игры и способностью эффективно действовать как при отборе мяча, так и при развитии атак.

До Ньюкасла Гимараес присоединился зимой 2022 года, перейдя из французского Лиона. Английский клуб тогда заплатил за его трансфер около 50,1 миллиона евро.

В прошлом сезоне 28-летний футболист провел 41 матч во всех турнирах. За это время он забил девять голов и отдал семь результативных передач.

Ранее Арсенал разгромил Жирону Ваната, Цыганкова, Крапивцова и Пищура.