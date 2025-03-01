Хаверц вирвал для Арсенала в дополнительное время победу в четвертьфинале ЛЧ
27 минут назад
Фото: ghettoradio.co.ke
7 апреля состоялся первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между Спортингом и Арсеналом.
Команды провели равный поединок и все шло к нулевой ничьей. Но! Уже в дополнительное время единственный гол в встрече забил нападающий Арсенала Кай Хаверц. В отличие от забитого мяча Мартином Субименди 30 минутами ранее, в этот раз без офсайда.
Лига чемпионов. 1/4 финала. Первый матч
Спортинг – Арсенал 0:1
Гол: Хаверц, 90+1
Ответный матч состоится 16 апреля в Лондоне.
