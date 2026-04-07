Денис Седашов

Прощайте, Мистер… 7 апреля ушел из жизни легендарный футбольный тренер Мирча Луческу. Ему было 80 лет... Мирча Луческу возглавлял Шахтер в 2004-2016 годах. Под его руководством горняки провели 573 матча. Вместе с донецкой командой румынский наставник завоевал 22 трофея: 8 титулов чемпионов Украины, 6 Кубков Украины и 7 Суперкубков Украины, а также первый для клуба европейский трофей – Кубок УЕФА (2009). Мирча Луческу является рекордсменом по количеству проведенных сезонов, матчей и выигранных титулов и самым успешным тренером за всю историю Шахтера. Футбольный клуб Шахтер выражает самые глубокие соболезнования семье Мирчи Луческу – жене Нелли, сыну Резвану, внукам Мерилу и Матею, его близким и друзьям, всем, кто знал и ценил Мистера. В эти дни все наши мысли и молитвы – с его родными и миллионами фанатов в Румынии и во всем мире. Спасибо за все, Мистер. Ваше имя навсегда вписано в историю мирового футбола. Покойтесь с миром, Великий Тренер.

«Имя Мирчи Луческу навсегда вписано в историю клуба»: Динамо — о смерти румынского специалиста.