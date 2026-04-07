Бавария победила Реал в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Голы Кейна и Диаса принесли юнхенцам победу
40 минут назад
Мюнхенская Бавария одержала выездную победу над мадридским Реалом в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Немецкая команда обеспечила себе преимущество в конце первого тайма и в начале второй половины встречи. На 41-й минуте Серж Гнабри ассистировал Луису Диасу, который точным ударом в нижний угол открыл счет. На 47-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество мюнхенцев после передачи Микаэля Олисе.
Хозяева отыграли один мяч на 74-й минуте. Трент Александер-Арнольд выполнил передачу на Килиана Мбаппе, который установил окончательный результат игры.
Лига чемпионов УЕФА. 1/4 финала. Первый матч
Голы: Мбаппе, 71 – Диас, 41, Кейн, 46
Ответный матч состоится 15 апреля в Германии.
Цыганков — 9-й украинец, который сыграл 100+ матчей в топ-5 лигах Европы.
