Павел Василенко

Очень плохие новости для главного тренера лондонского Арсенала Микеля Артеты: теперь понятно, как долго Вильям Салиба выбыл из игры из-за травмы.

Французский защитник получил травму во время разминки, но сначала думал, что сможет играть, а в первые секунды домашнего поражения от Ливерпуля (0:1) в прошлое воскресенье понял, что это невозможно.

Центральный защитник будет отсутствовать от трех до четырех недель и пропустит семь игр за «канониров». Он точно пропустит матчи Английской Премьер-лиги против Ноттингем Форест и Манчестер Сити, первый поединок группового этапа Лиги чемпионов против Атлетика и встречу Кубка лиги против Порт Вейл.

Если самый плохой сценарий подтвердится, и он выбыл на месяц, то не сыграет в матчах Артеты против Ньюкасла и Вест Хэма в АПЛ, а также против Олимпиакоса в Лиге чемпионов.