Защитник Арсенала Александр Зинченко, который сезон 2025/26 проводит в Ноттингеме на правах аренды, не сможет принять участие в матче четвертого тура АПЛ.

Согласно правилам Премьер-лиги, футболист, арендованный у другого клуба, не имеет права выходить на поле против команды, которой принадлежат его права. Поэтому 13 сентября на стадионе Emirates украинцу придется пропустить встречу Арсенала с Ноттингемом.

В этом сезоне Зинченко еще не играл официальные матчи за лондонцев, а последним для него стал товарищеский матч против испанского Вильярреала, который состоялся 6 августа.

Украинский игрок присоединился к Арсеналу летом 2022 года, перейдя из Манчестер Сити за 35 миллионов евро. С тех пор он провел за клуб 91 матч во всех турнирах, отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

Ноттингем после трех туров чемпионата набрал четыре очка и занимает десятую строчку в турнирной таблице.