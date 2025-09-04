Барселона и Арсенал нацелились на партнера Зинченко по Ноттингем Форест
Мурильо привлек внимание европейских грандов
около 2 часов назад
Центральный защитник Ноттингем Форест Мурильо привлек внимание Арсенала и Барселоны, сообщает CaughtOffside. По данным источника, оба топ-клуба Европы серьезно заинтересованы в 23-летнем бразильце, и его переход может произойти уже в 2026 году.
В этом сезоне Мурильо провел три встречи в АПЛ, успев получить одно предупреждение, а в марте дебютировал в составе сборной Бразилии.
Контракт игрока с Ноттингем Форест действует до лета 2029 года, что обеспечивает английскому клубу крепкие позиции в любых переговорах. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 55 миллионов евро.
