Центральный защитник Ноттингем Форест Мурильо привлек внимание Арсенала и Барселоны, сообщает CaughtOffside. По данным источника, оба топ-клуба Европы серьезно заинтересованы в 23-летнем бразильце, и его переход может произойти уже в 2026 году.

В этом сезоне Мурильо провел три встречи в АПЛ, успев получить одно предупреждение, а в марте дебютировал в составе сборной Бразилии.

Контракт игрока с Ноттингем Форест действует до лета 2029 года, что обеспечивает английскому клубу крепкие позиции в любых переговорах. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 55 миллионов евро.

