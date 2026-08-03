Сергей Разумовский

Арсенал и Ньюкасл продолжают переговоры о переходе бразильского полузащитника Бруно Гимараэса. По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже существенно продвинулись в обсуждении сделки, а трансфер приближается к завершению.

Романо опроверг сообщения о том, что переговорный процесс между клубами начался только недавно. По его данным, Арсенал и Ньюкасл уже длительное время поддерживают прямой контакт по поводу возможного перехода бразильца.

Клубы успели провести несколько раундов переговоров. В процесс также активно вовлечены представители самого футболиста, которые обсуждают с лондонской стороной последние детали будущего сотрудничества.

Арсенал настроен оптимистично и полностью уверен в том, что сможет завершить трансфер Гимараэса. Лондонский клуб уже согласовал с полузащитником личные условия контракта. Как отмечает Романо, эта договоренность существует несколько недель, поэтому теперь футболист ожидает только финального согласования между командами.

«Сороки», со своей стороны, уже готовятся к возможному уходу одного из ключевых игроков. Ньюкасл вместе с новым главным тренером Маттиасом Яйссле начал поиск потенциальной замены для Гимараэса.

Представители английского клуба уже определяют возможных кандидатов на укрепление центральной части поля. Яйссле также обсуждает с руководством Ньюкасла трансферные приоритеты и формирует список футболистов, которые могут заменить бразильца в команде.

По словам Романо, переговоры находятся на финальной стадии. Стороны дорабатывают последние детали сделки, после чего трансфер может быть официально подтвержден. Инсайдер не исключает, что его традиционное сообщение Here we go появится в ближайшее время.

Бруно Гимараэс выступает за Ньюкасл с января 2022 года, когда перешел в английский клуб из французского Лиона. За этот период он стал одним из лидеров команды и ключевым футболистом центра поля.

В прошлом сезоне 29-летний бразилец провел 41 матч во всех турнирах. На его счету девять забитых мячей и семь результативных передач.

На чемпионате мира-2026 в составе сборной Бразилии дошел до 1/8 финала.