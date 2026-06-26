Сергей Разумовский

Лондонский Арсенал сделал официальный шаг относительно возможного подписания центрального полузащитника Ньюкасла Бруно Гимараэса. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб предложил за 28-летнего бразильца 55 миллионов фунтов, что составляет около 64 миллионов евро. Ньюкасл сразу отклонил это предложение. В то же время журналист Дэвид Орнштейн утверждает, что сумма предложения составляла 60 миллионов фунтов.

Ньюкасл дал понять Арсеналу, что не планирует продавать хавбека за такие деньги и хочет сохранить его в составе команды.

Гимараэс перешел в Ньюкасл в январе 2022 года из Лиона за 50 миллионов евро. В текущем сезоне бразилец провел 41 матч, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.

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