Сергей Разумовский

16-летний Габриэль Артета, сын главного тренера Арсенала Микеля Артеты, вошел в список футболистов лондонского клуба, которые остаются в команде на сезон-2026/27. Соответствующая информация появилась на сайте АПЛ.

В заявке Арсенала Габриэль фигурирует как игрок со стипендиальным контрактом, что свидетельствует о дальнейшем доверии клуба к юному футболисту и его перспективах в структуре академии.

Артета-младший выступает на позиции правого вингера. В апреле он дебютировал за Арсенал U-18 в матче против Рединга, который лондонцы выиграли со счетом 3:0.

В текущем сезоне Габриэль провел четыре матча в АПЛ U-18, в общей сложности сыграв 119 минут. Для 16-летнего футболиста это еще один шаг в развитии в системе Арсенала, где он продолжит работать и далее.

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