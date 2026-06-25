Украинский боксер второй средней весовой категории Сергей Деревянченко (16-6, 11 KO) поделился мыслями о недавнем поединке чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена (1-1, 1 КО в боксе). Также боксер оценил будущее противостояние украинца с обязательным претендентом Агитом Кабаелом (27-0, 19 КО). Слова приводит vRINGe.

Это совсем другой боксер. Отдадим должное Верховену за хорошую работу. Он делал все, чтобы Усику было неудобно. Но дело не только в Верховене. Там еще и Усик не сделал всего того, что должен был сделать.

Верховен ничего не терял. У него один бой в боксе. Проиграет? Ну и что? Он же проиграл Усику! А Кабайел... Думаю, он посмотрел этот бой. И кое-что из него взял. Он увидел, какой бокс, какой стиль не нравится Усику. Но, зная Усика, думаю, что он также сделает свои выводы, исправит ошибки. Думаю, у него и настрой будет другой. Уверен, у них получится классный бой.