Павел Василенко

Будущее украинского нападающего Ромы Артема Довбика остается неопределенным. Римский клуб хочет продать игрока, который не вписывается в игровые схемы главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.

Ранее сообщалось, что Бетис сделал предложение об аренде украинца с правом выкупа.

Однако, по словам инсайдера Маттео Моретто, испанский клуб не может позволить себе подписать Довбика, учитывая его зарплату и трансферную стоимость.

В прошлом сезоне форвард провел 18 матчей за Рому, забив три гола и оформив три ассиста.

Контракт Довбика с итальянским клубом действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего форварда в 15 млн евро.