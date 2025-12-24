Лондонский Арсенал предложил мадридскому Реалу бразильского форварда Габриэля Жезуса, сообщает Defensa Central.

По данным источника, английский клуб предложил 28-летнего нападающего в состав сливочных в качестве замены Эндрику, который на правах аренды перешел в Лион. Однако тренер мадридского клуба Хаби Алонсо отклонил предложение ввиду наличия в команде Мбаппе, и восстановления хорошей формы у Родриго и Винисиуса.

В этом сезоне Жезус сыграл лишь четыре матча и не отметился результативными действиями, большую часть времени восстанавливаясь после травмы.

Ранее Артета высказался о восстановлении Жезуса.