Арсенал предложил Реалу подписать нападающего
Алонсо отреагировал на предложение «канониров»
около 1 часа назад
Габріел Жезус/фото: Арсенал
Лондонский Арсенал предложил мадридскому Реалу бразильского форварда Габриэля Жезуса, сообщает Defensa Central.
По данным источника, английский клуб предложил 28-летнего нападающего в состав сливочных в качестве замены Эндрику, который на правах аренды перешел в Лион. Однако тренер мадридского клуба Хаби Алонсо отклонил предложение ввиду наличия в команде Мбаппе, и восстановления хорошей формы у Родриго и Винисиуса.
В этом сезоне Жезус сыграл лишь четыре матча и не отметился результативными действиями, большую часть времени восстанавливаясь после травмы.