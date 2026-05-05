После ничьей 1:1 в первом матче Арсенал будет принимать Атлетико Мадрид в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, надеясь впервые за 20 лет попасть в финал турнира.

Лондонцы проводят сильный сезон в ЛЧ и остаются непобедимыми (10 побед, 3 ничьи), включая восемь «сухих» матчей. В выходные команда Микеля Артеты разгромила Фулхэм 3:0 в Премьер-лиге и продолжила успешную домашнюю серию в Европе: всего одно поражение в 24 последних матчах.

Атлетико Мадрид нужно побеждать на выезде. Команда Диего Симеоне подошла к игре после победы над Валенсией 2:0 и стремится выйти в финал ЛЧ впервые с сезона 2015/16. В то же время мадридцы показывают нестабильные результаты на выезде и в этом сезоне уже трижды проигрывали английским клубам в ЛЧ.

Арсенал не проигрывает испанским командам в девяти матчах подряд, тогда как Атлетико проиграл шесть из семи последних поездок в Англию.

В центре внимания среди игроков Букайо Сака, вернувшийся после травмы с голом и ассистом, и Антуан Гризманн, забивший большинство голов в этом сезоне после перерыва.

Под вопросом участие Кая Хавертца и Мартина Эдегора, тогда как гостям может не помочь Хулиан Альварес.

