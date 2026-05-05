Лига чемпионов, полуфинал, ответный матч. Арсенал – Атлетико. Видеотрансляция
Начало — в 22.00 по Киеву
около 1 часа назад
Арсенал – Атлетико / Фото - Yahoo
Сегодня, 5 мая, Арсенал примет мадридский Атлетико в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов.
Игра пройдет на Эмирейтс Стэдиум в Лондоне, начало – в 22.00 по Киеву.
Первая игра завершилась вничью 1:1.
На стадии 1/4 финала Атлетико выбил Барселону (2:0, 1:2), а «Арсенал» прошел Спортинг (1:0, 0:0).
Прямую трансляцию матча можете посмотреть на медиа-сервисе MEGOGO.
Напомним, на прошлых выходных Арсенал разгромил Фулхэм в лондонском дерби.
