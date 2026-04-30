Симеоне рассказал, чего не хватило Атлетико для победы над Арсеналом в ЛЧ
Аргентинский тренер не стал лукавить
около 2 часов назад
Главный тренер Атлетико Диего Симеоне высказался о ничье с Арсеналом (1:1) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов UEFA сезона-2025/26.
Цитирует Симеоне AS.
«Я не верю в такую удачу, я верю в эффективность и решительность. Первая половина была равной: возможно, они больше владели мячом, но моментов у обеих команд было немного. Против нас играла команда, которая в этой Лиге чемпионов не уступала и сейчас лидирует в Премьер-лиге – у них высокий уровень комплектации, замены даже усиливали игру по сравнению с началом. Это вылилось в качественный второй тайм, где у нас были шансы на победу, но не хватило решительности в ключевых эпизодах».
Ответный матч между командами состоится 5 мая на стадионе Эмирейтс в Лондоне.
