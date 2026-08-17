Арсенал просто доминирует в Англии: по крайней мере, один из трофеев выигран уже восемь раз в XXI веке.
А на протяжении всей истории больше титулов только у МЮ
Арсенал сохраняет статус самой успешной команды в истории Суперкубка Англии в XXI веке. Лондонский клуб уже восемь раз завоевывал этот трофей, опережая ближайшего преследователя — Манчестер Юнайтед.
Манчестер Юнайтед побеждал в турнире семь раз. В последний раз Арсенал укрепил свое лидерство после победы над Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии. Команда Микеля Артеты уверенно обыграла соперника со счетом 3:0.
Для Арсенала этот успех стал 18-й победой в истории турнира. По общему количеству завоеванных Суперкубков Англии лондонцы уступают лишь Манчестер Юнайтед, на счету которого 21 трофей.
Таким образом, Арсенал продолжает доминировать именно в статистике XXI века, тогда как Манчестер Юнайтед остается рекордсменом турнира за всю его историю.