Сергей Разумовский

Донецкий Шахтер одержал минимальную победу над ФК Харьков в выездном матче третьего тура Украинской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом 1:0, а единственный гол был забит на 31-й секунде встречи.

Команда Арды Турана сумела удержать преимущество до финального свистка и добыть важные три очка. В то же время после окончания матча основное внимание было приковано не к результату, а к инциденту, который произошел на футбольном поле.

После финального свистка между представителями обеих команд возникла массовая потасовка. В конфликте приняли участие футболисты и сотрудники клубов. Причины обострения ситуации сразу после окончания встречи остались до конца невыясненными, однако эпизод получил значительный резонанс.

Главный тренер ФК Харьков Младен Бартулович в эфире УПЛ ТВ рассказал о своем видении конфликта. Наставник отдельно обратил внимание на поведение бразильского футболиста Шахтера Кауана Элиаса.

Моя позиция такова: когда молодой бразилец приезжает в другую страну, во-первых, он должен уважать старших и своих соперников. Если Элиас Кауан толкает Николая Петровича Павлова? Это означает, что нет никакого уважения к нам, нашему футбольному клубу и людям. Это мое мнение. Молодой человек не может так себя вести в другой стране. Младен Бартулович

Свою оценку инциденту также дал главный тренер Шахтера Арда Туран. Турецкий специалист назвал событие частью футбольных эмоций, которые сопровождают матчи и борьбу на поле. Его слова передает пресс-служба клуба.

Это футбол. Могу ответить вам таким образом. Преимущество футбола в том, что его прекрасная сторона — это эмоция, которая дарит нам тот адреналин в моменте. И футбол, как игра, является борьбой, особенно когда встречаются большие команды, как я считаю нас и соперника. Всё может случиться, но, с вашего позволения, некоторые детали должны оставаться в раздевалке. Арда Туран

Напомним, президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с Тураном, Палкиным и Срной накануне матча против Харькова.