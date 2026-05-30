Арсенал против ПСЖ: лондонцы стремятся к первому титулу Лиги чемпионов, парижане – к историческому дублю
Действующий победитель турнира ПСЖ будет защищать титул в финале в Будапеште, тогда как Арсенал попытается впервые покорить главный еврокубок
После завершения двадцатилетнего ожидания на чемпионский титул во внутреннем первенстве Арсенал получил шанс впервые в истории выиграть Лигу чемпионов УЕФА. Однако на пути лондонцев в финале в Будапеште будет стоять действующий победитель турнира – ПСЖ.
Новости команд и форма
После разгромной победы над Интером со счетом 5:0 в финале прошлого сезона ПСЖ имеет шанс стать лишь второй командой в истории турнира, которой удалось защитить титул Лиги чемпионов.
Команда Луиса Энрике подходит к решающему матчу в отличной форме. Парижане забили уже 44 мяча в нынешнем розыгрыше турнира и отстают лишь на один гол от рекорда по количеству забитых мячей за сезон. Лишь в последних трех раундах плей-офф ПСЖ отличился 18 раз, выбив из турнира Челси, Ливерпуль и Баварию.
ПСЖ не проигрывает уже 11 матчей подряд в плей-офф Лиги чемпионов (9 побед и 2 ничьи), а Луис Энрике является двукратным победителем турнира и имеет лучший процент побед среди тренеров, проведших по крайней мере 50 матчей в ЛЧ — 64%.
Для Арсенала этот финал может стать историческим. Ни одна команда в истории турнира не провела больше матчей без завоевания трофея, чем лондонцы — 225. Теперь чемпионы Англии могут стать 25-м клубом, который выиграет Кубок европейских чемпионов.
Арсенал подходит к своему второму финалу Лиги чемпионов без единого поражения в нынешнем сезоне турнира (11 побед и 3 ничьи). Команда пропустила всего шесть мячей и оформила девять "сухих" матчей, что лишь на один меньше рекорда турнира за один сезон.
История противостояний
До побед в двух матчах полуфинала прошлого сезона ПСЖ не мог обыграть Арсенал в пяти очных встречах подряд (три ничьи и два поражения).
В настоящее время лондонцы проиграли два последних еврокубковых противостояния французским клубам, тогда как ПСЖ не проигрывает в девяти подряд матчах против английских команд (7 побед, 2 ничьи) и прошел далее в пяти последних таких дуэлях.
Интересная статистика
- В 11 из 16 матчей ПСЖ в нынешнем сезоне Лиги чемпионов забивали обе команды.
- В 10 из последних 13 побед ПСЖ во всех турнирах команда не пропускала.
- Лишь в трех из девяти последних матчей Арсенала забивали обе команды.
- За весь сезон Лиги чемпионов Арсенал уступал в счете всего 43 минуты.
Ключевые игроки
Один из героев прошлогоднего финала, Хвича Кварацхелия, стал первым футболистом в истории, который отличался голом или ассистом в семи подряд матчах плей-офф Лиги чемпионов в одном сезоне. Также именно он отдал результативную передачу на единственный гол в первом матче полуфинала между этими командами в прошлом году.
В составе Арсенала особое внимание привлекает Букайо Сака. Англичанин взялучастие в восьми голах в шести матчах против соперников из французской Лиги 1, забив пять мячей и отдав три ассиста.
Перед финалом у ПСЖ есть вопросы относительно готовности Ашрафа Хакими, Нуну Мендеша и Вильяна Пачо. У Арсенала может вернуться в игру Юрриен Тимбер, тогда как Нони Мадуэке на прошлой неделе покинул поле из-за повреждения.
