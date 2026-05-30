После завершения двадцатилетнего ожидания на чемпионский титул во внутреннем первенстве Арсенал получил шанс впервые в истории выиграть Лигу чемпионов УЕФА. Однако на пути лондонцев в финале в Будапеште будет стоять действующий победитель турнира – ПСЖ.

Команды, фанаты, реальные эмоции – все это про футбол. Букмекерский бренд GGBET усиливает впечатления от игры, чтобы каждый болельщик чувствовал себя частью большого события. Держи свою линию!

Новости команд и форма

После разгромной победы над Интером со счетом 5:0 в финале прошлого сезона ПСЖ имеет шанс стать лишь второй командой в истории турнира, которой удалось защитить титул Лиги чемпионов.

Команда Луиса Энрике подходит к решающему матчу в отличной форме. Парижане забили уже 44 мяча в нынешнем розыгрыше турнира и отстают лишь на один гол от рекорда по количеству забитых мячей за сезон. Лишь в последних трех раундах плей-офф ПСЖ отличился 18 раз, выбив из турнира Челси, Ливерпуль и Баварию.

ПСЖ не проигрывает уже 11 матчей подряд в плей-офф Лиги чемпионов (9 побед и 2 ничьи), а Луис Энрике является двукратным победителем турнира и имеет лучший процент побед среди тренеров, проведших по крайней мере 50 матчей в ЛЧ — 64%.

Для Арсенала этот финал может стать историческим. Ни одна команда в истории турнира не провела больше матчей без завоевания трофея, чем лондонцы — 225. Теперь чемпионы Англии могут стать 25-м клубом, который выиграет Кубок европейских чемпионов.

Арсенал подходит к своему второму финалу Лиги чемпионов без единого поражения в нынешнем сезоне турнира (11 побед и 3 ничьи). Команда пропустила всего шесть мячей и оформила девять "сухих" матчей, что лишь на один меньше рекорда турнира за один сезон.

История противостояний

До побед в двух матчах полуфинала прошлого сезона ПСЖ не мог обыграть Арсенал в пяти очных встречах подряд (три ничьи и два поражения).

В настоящее время лондонцы проиграли два последних еврокубковых противостояния французским клубам, тогда как ПСЖ не проигрывает в девяти подряд матчах против английских команд (7 побед, 2 ничьи) и прошел далее в пяти последних таких дуэлях.

Интересная статистика

В 11 из 16 матчей ПСЖ в нынешнем сезоне Лиги чемпионов забивали обе команды.

В 10 из последних 13 побед ПСЖ во всех турнирах команда не пропускала.

Лишь в трех из девяти последних матчей Арсенала забивали обе команды.

За весь сезон Лиги чемпионов Арсенал уступал в счете всего 43 минуты.

Ключевые игроки

Один из героев прошлогоднего финала, Хвича Кварацхелия, стал первым футболистом в истории, который отличался голом или ассистом в семи подряд матчах плей-офф Лиги чемпионов в одном сезоне. Также именно он отдал результативную передачу на единственный гол в первом матче полуфинала между этими командами в прошлом году.

В составе Арсенала особое внимание привлекает Букайо Сака. Англичанин взялучастие в восьми голах в шести матчах против соперников из французской Лиги 1, забив пять мячей и отдав три ассиста.

Перед финалом у ПСЖ есть вопросы относительно готовности Ашрафа Хакими, Нуну Мендеша и Вильяна Пачо. У Арсенала может вернуться в игру Юрриен Тимбер, тогда как Нони Мадуэке на прошлой неделе покинул поле из-за повреждения.

Самые громкие футбольные события – на расстоянии одного клика. На платформе GGBET собраны прогнозы на главные матчи, актуальные коэффициенты и десятки вариантов ставок для фанатов. Здесь каждый может выбрать свой сценарий игры и открыть для себя новый опыт боления.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.