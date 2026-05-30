Сергей Разумовский

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/26, в котором встретятся французский Пари Сен-Жермен и английский Арсенал, состоится уже сегодня, 30 мая.

Решающий поединок главного еврокубкового турнира привлечет внимание миллионов болельщиков по всему миру, ведь на кону будет стоять самый престижный клубный трофей Европы. Для ПСЖ это будет возможность подтвердить свой статус одного из сильнейших клубов континента, тогда как Арсенал попытается завершить сезон историческим успехом на международной арене. Рассказываем, где можно будет посмотреть финальный матч Лиги чемпионов в прямом эфире.

Матч ПСЖ – Арсенал. Прямая трансляция

Финальная игра Лиги чемпионов между ПСЖ из Парижа и Арсеналом из Лондона будет сыграна в Венгрии. Местом проведения поединка станет стадион Пушкаш Арена в Будапеште. Стартовый свисток в матче прозвучит сегодня, 30 мая, в 19:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут посмотреть финал Лиги чемпионов, в котором на поле может выйти соотечественник Илья Забарный, в прямом эфире на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на телеканале «MEGOGO Футбол Первый».

Напомним, впервые в истории в финале Лиги чемпионов встретятся два испанских тренера.