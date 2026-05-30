Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против Арсенала. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Арсенал заслуженно стал чемпионом Англии. У них была ожесточенная борьба с Манчестер Сити, и в ней они показали, насколько хороша их команда.

Мне понравились все матчи, которые мы провели в этой Лиге чемпионов. В восьми матчах плей-офф мы показали нашу силу. Нам пришлось потерпеть в этих матчах, но мы показали, на что способны.

Мы должны получать удовольствие от таких матчей, потому что невозможно предсказать, когда еще выпадет возможность пережить такое. Финалы отличаются от других матчей. Это всегда сложно. Всегда много напряжения, предвкушения, ожиданий. Я не могу сказать, что результат прошлого финала с Интером полностью отражает уровень команд, но это финал, это не всегда про уровень.

Знаете, насколько велико желание выиграть второй трофей? Оно намного сильнее! Такова была цель. Моя и цель клуба. У нас был четкий план. Но мы не думали, что все произойдет так быстро. Мы заслужили победу в этом турнире в прошлом сезоне. Инфраструктура клуба и уровень игроков помогли нам достичь этого успеха. Завтра поборемся за еще один трофей.

Всегда приятно видеть радость наших болельщиков. Мы знаем, как оставаться сосредоточенными на том, что можем контролировать. Наша цель ясна.