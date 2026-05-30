Главный тренер Арсенала Микель Артета сказал все, что думает перед финалом Лиги чемпионов против ПСЖ украинца Ильи Забарного. Слова специалиста передает пресс-служба УЕФА.

Мы должны продолжать в том же духе и делать то, что делали весь сезон, — выигрывать матчи. Если мы выиграем ещё один матч, то станем чемпионами Европы — всё просто. А остальное приложится. Подготовка была очень хорошей, целеустремлённой и позитивной. Мы здесь, потому что заслужили это право своей игрой. Завтра мы должны заслужить право на этот трофей.

Луис Энрике всегда был для меня примером ещё будучи игроком, потому что он был особенным. Его влияние чувствуется во всём: в их идентичности, менталитете, поведении игроков, игровом стиле команды. Он стал настоящим источником вдохновения.

Это уже второй финал в истории клуба. У нас есть возможность написать новую главу. Для этого мы должны играть чётко, смело и с неослабевающим желанием победить.

Когда я пересматривал запись матчей полуфинала прошлого сезона, мне очень понравилось увиденное. У меня было чувство, что мы были очень близки к выходу в финал, но нам не повезло. После пересмотра записи это чувство лишь укрепилось. Команды в определённых аспектах изменились. Я уверен, что завтра мы сыграем совсем иначе.

ПСЖ — последний, кто заслужил право поднять трофей над головой. Они — действующие победители и защищают трофей, а мы здесь для того, чтобы забрать его.