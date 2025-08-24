В поединке третьего тура Английской Премьер-лиги Арсенал в Лондоне разгромил Лидс со счетом 5:0, не оставив сопернику никаких шансов.

Однако большая победа омрачилась неприятностями для команды, ведь двое ключевых игроков получили травмы. Полузащитник Мартин Эдегор был вынужден покинуть поле уже на 38-й минуте из-за проблем с плечом. Немного позже, на 53-й минуте, Букайо Сака также оказался вне игры после мышечной травмы и не смог продолжить встречу.

«Это негативные моменты, которые произошли в матче с Лидс. Мартин почувствовал боль в плече, когда приземлился. Ждем детального обследования, и тогда будем знать, насколько серьезна у него травма.

Букайо почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра во время бега и борьбы с защитником соперника. Посмотрим», – сказал Артета.