Арсенал перехватил Эзе, удар по Тоттенхэму
Футболист сменит клубную прописку
17 минут назад
Арсенал нашел замену травмированному Каю Гаверцу. Новым игроком команды должен стать вингер Кристал Пэлас Эберечи Эзе, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
О первых контактах между клубами стало известно еще в среду, а теперь журналист подтверждает: стороны согласовали все детали и осталось лишь подписать контракт. Сам футболист также согласовал условия и отдал предпочтение переходу на «Эмирейтс». Интересно, что в детской академии «канониров» Эзе уже делал свои первые шаги в футболе.
По информации Романо, Арсенал заплатит за 27-летнего англичанина более 60 миллионов фунтов. Клубу пришлось действовать быстро после серьезной травмы Гаверца, которая обнажила проблемы в составе.
Этот трансфер стал настоящим ударом для Тоттенхэма, что несколько дней пытался договориться с Кристал Пэлас. Лондонское дерби вышло за пределы поля: Арсенал перехватил ключевую цель своего вечного соперника буквально на финишной прямой переговоров.