Павел Василенко

Арсенал нашел замену травмированному Каю Гаверцу. Новым игроком команды должен стать вингер Кристал Пэлас Эберечи Эзе, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

О первых контактах между клубами стало известно еще в среду, а теперь журналист подтверждает: стороны согласовали все детали и осталось лишь подписать контракт. Сам футболист также согласовал условия и отдал предпочтение переходу на «Эмирейтс». Интересно, что в детской академии «канониров» Эзе уже делал свои первые шаги в футболе.

По информации Романо, Арсенал заплатит за 27-летнего англичанина более 60 миллионов фунтов. Клубу пришлось действовать быстро после серьезной травмы Гаверца, которая обнажила проблемы в составе.

Этот трансфер стал настоящим ударом для Тоттенхэма, что несколько дней пытался договориться с Кристал Пэлас. Лондонское дерби вышло за пределы поля: Арсенал перехватил ключевую цель своего вечного соперника буквально на финишной прямой переговоров.