Павел Василенко

Лондонский Арсенал подтвердил подписание Эберечи Эзе, который стал новым игроком команды Микеля Артеты.

27-летний англичанин в 2020 году перешел в Кристал Пэлас и с тех пор сыграл 169 матчей, в которых забил 40 голов и сделал 28 результативных передач. Этим летом вингер помог клубу выиграть Community Shield, но после этого решил принять новый вызов в своей карьере.

За Эзе велась ожесточенная борьба: серьезный интерес проявлял Тоттенхэм, однако в итоге именно «канониры» одержали победу в этой трансферной гонке. Официально представлен на «Эмирейтс» перед матчем против Лидса, футболист получил десятый номер в составе.

Сумму соглашения клубы не раскрывают, но известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Кристал Пэлас получит около 60 миллионов фунтов, включая бонусы.