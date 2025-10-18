Фулхэм в рамках 8 тура АПЛ дома принимал Арсенал. Матч в Лондоне завершился со счетом 0:1.

Единственного гола Троссарда хватило команде Микеля Артеты, чтобы увезти 3 очка с «Крейвен Коттедж». Бельгиец откликнулся на угловой, оказавшись после скидки Габриела перед пустыми воротами.

Пропущенный гол не заставил отклониться от плана на игру подопечных Марку Силвы, у которых было достаточно предпосылок, чтобы поразить ворота Арсенала.

В оставшееся время Арсенал сумел удержать победный результат, что позволило выиграть в лондонском дерби.

АПЛ. 8 тур

Фулхэм - Арсенал 0:1

Гол: Троссард, 58

