Після выздоровления от травмы плеча полузащитник мадридского Реала Джуд Беллингем только один из четырех матчей провел в стартовом составе. В дальнейшем футболист не получил вызов в сборную Англии на октябрьский сбор, что вызвало обеспокоенность среди болельщиков и аналитиков.

Как сообщает Football Insider, Беллингем может не полностью соответствовать игровой системе нового главного тренера Реала Хаби Алонсо. В случае сохранения нынешней ситуации англичанин может рассмотреть вариант возвращения в английскую Премьер-лигу.

По данным источника, в случае появления Беллингема на трансферном рынке топ-клубы АПЛ сразу заинтересуются его подписанием.

Напомним, что до перехода в дортмундскую Боруссию, а затем в Реал, Беллингем выступал на родине за Бирмингем, но в матчах Премьер-лиги еще не играл.