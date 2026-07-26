Сергей Разумовский

Лондонский Арсенал планирует увеличить свое предложение Ньюкаслу по трансферу полузащитника Бруно Гимараэса. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

🚨🔴⚪️ Arsenal set for new club to club contacts next week for Bruno Guimarães deal.



Personal terms in place and new approach with Newcastle anticipated to proceed + £70m proposal expected to be improved.



Deal depends on #NUFC decision on exit/price.



🎥 https://t.co/dRrZBt8sme pic.twitter.com/BgYW3sxtXj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2026

По информации источника, канониры на следующей неделе сделают улучшенное предложение за 28-летнего бразильца. Предыдущее предложение Арсенала составляло 70 миллионов фунтов.

Сам Гимараэс уже согласовал условия личного контракта с лондонским клубом. В то же время окончательное решение по трансферу будет принимать Ньюкасл.

Сообщается, что сороки хотят получить за своего лидера около 116 миллионов евро. Текущее соглашение бразильца с английским клубом рассчитано до лета 2028 года.

Бруно Гимараэс перешел в Ньюкасл зимой 2022 года из французского Лиона. Сумма трансфера составила 50,1 миллиона евро. В предыдущем сезоне полузащитник провел 41 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал семь результативных передач.

Напомним, у Арсенала может появиться еще один конкурент за Винисиуса Жуниора.