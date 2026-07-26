Арсенал сделает новое предложение по лидеру сборной Бразилии.
Хавбек выступает за Ньюкасл
около 1 часа назадПодписаться в
Лондонский Арсенал планирует увеличить свое предложение Ньюкаслу по трансферу полузащитника Бруно Гимараэса. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.
По информации источника, канониры на следующей неделе сделают улучшенное предложение за 28-летнего бразильца. Предыдущее предложение Арсенала составляло 70 миллионов фунтов.
Сам Гимараэс уже согласовал условия личного контракта с лондонским клубом. В то же время окончательное решение по трансферу будет принимать Ньюкасл.
Сообщается, что сороки хотят получить за своего лидера около 116 миллионов евро. Текущее соглашение бразильца с английским клубом рассчитано до лета 2028 года.
Бруно Гимараэс перешел в Ньюкасл зимой 2022 года из французского Лиона. Сумма трансфера составила 50,1 миллиона евро. В предыдущем сезоне полузащитник провел 41 матч во всех турнирах, забил девять голов и сделал семь результативных передач.
Напомним, у Арсенала может появиться еще один конкурент за Винисиуса Жуниора.