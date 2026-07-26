Сергей Разумовский

Ливерпуль не заинтересовался трансфером вингера мадридского Реала Винисиуса Жуниора. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в социальной сети X.

🚨 Arsenal are exploring a deal for Vinicius Jr, as @David_Ornstein and @gunnerblog called.



Viewed as viable option, although no bid yet. #AFC prepared to be opportunistic given Vinicius Jr currently has one year left on his deal. Some caution given all the moving parts at Real,… pic.twitter.com/xhmKxYlKBo — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 25, 2026

По информации источника, представители 26-летнего бразильца предложили его услуги английскому клубу. Однако мерсисайдцы не стали рассматривать этот вариант, поскольку сосредоточены на усилении правого фланга атаки.

Одним из возможных претендентов на Винисиуса остается саудовский Аль-Ахли. В то же время переход в клуб из Саудовской Аравии возможен лишь в том случае, если сам футболист согласится покинуть Европу.

Еще в прошлом году бразильцу предлагали пятилетний контракт общей стоимостью один миллиард евро в случае перехода в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что интерес к Винисиусу также проявляет лондонский Арсенал. «Канониры» могут попытаться подписать футболиста, если он не договорится с Реалом о продлении контракта.

Действующий контракт бразильца с мадридским клубом рассчитан до лета следующего года. По информации СМИ, в случае подписания нового контракта Винисиус хочет получить от Реала 15 миллионов евро бонуса за лояльность, а также зарплату на уровне Килиана Мбаппе. Главный тренер Реала Жозе Моуринью, как утверждается, выступает против возможного перехода Винисиуса в Арсенал.

В сезоне-2025/26 бразильский вингер забил 22 гола во всех турнирах за Реал. Мадридская команда второй раз подряд завершила сезон без трофеев, заняв второе место в Ла Лиге и отстав от Барселоны на восемь очков.

Ранее сообщалось, что до конкретных переговоров по Винисиусу дело пока не дошло.