В 1/8 финала Кубка английской лиги сезона 2025/26 29 октября прошло пять ярких матчей. Больше всего внимания привлекли сокрушительное поражение Ливерпуля, боевые победы Челси и уверенная игра Арсенала.

Арсенал – Брайтон 2:0 (Нванери, 58, Сака, 76)

Команда Микеля Артеты выставила полурезервный состав, но этого хватило, чтобы обыграть Брайтон. Хозяева дважды отличились после атак вингеров — сначала Нванери открыл счет ударом из пределов штрафной, а затем Сака удвоил преимущество. Лондонцы уверенно вышли в 1/4 финала.

Вулверхэмптон – Челси 3:4 (Аркораде, 48, Вольфе, 73, 90+1 – Сантос, 5, Джордж, 15, Эштевау, 41, Байноу-Гиттенс, 89)

На поле Молинью развернулся настоящий триллер. Челси забил трижды еще до перерыва, однако во втором тайме Вулверхэмптон сократил отставание до минимума. Несмотря на удаление Дилепа, «аристократы» сумели устоять — фантастический гол Байноу-Гиттенса в конце встречи стал решающим.

Ливерпуль – Кристал Пэлас 0:3 (Сарр, 41, 45, Пино, 88)

Команда Арне Слота снова разочаровала своих болельщиков. Полурезервный состав мерсисайдцев не справился с Пэласом: Сарр оформил дубль еще до перерыва, а после удаления Налло на 79-й минуте Пино поставил точку. Это пятое подряд поражение Ливерпуля в внутренних турнирах.

Суонси – Манчестер Сити 1:3 (Франко, 12 – Доку, 39, Мармуш, 78, Шерки, 90+3)

После раннего гола хозяев горожане быстро собрались. Шерки отметился голом и результативной передачей, а Доку и Мармуш довели дело до уверенной победы. Команда Гвардиолы без проблем выходит в четвертьфинал.

Ньюкасл – Тоттенхэм 2:0 (Шер, 24, Вольтемаде, 50)

Ньюкасл уверенно обыграл шпор на своем поле. Вольтемаде забил шестой гол в сезоне, а лондонцы так и не смогли хотя бы раз огорчить вратаря соперника.

Сразу после окончания матчей состоялась жеребьевка четвертьфиналов Кубка английской лиги.